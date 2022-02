Formation à l’animation – Présentiel – Saint-Esprit MARTINIQUE Au Coeur de Madinina, 12 mars 2022, Saint-Esprit.

Formation à l’animation – Présentiel – Saint-Esprit MARTINIQUE

du samedi 12 mars au samedi 2 avril à Au Coeur de Madinina

### ⚠ Cette formation demande d’avoir participé à un atelier La Fresque du Climat ➡ [Calendrier des ateliers](https://fresqueduclimat.org/dates-demos/) ⚠ ### La Formation La formation à l’animation vous permettra d’obtenir toutes les informations nécessaires pour animer des ateliers en autonomie dans les sphère privée, publique et professionnelle, ainsi que de rejoindre la communauté des Fresqueur.euses. ### Déroulé * Tour de table et présentations des participants * Présentation de la Fresque (objectifs, principes, licence d’utilisation, utilisation commerciale ou non commerciale) * Remise en situation de la phase de réflexion de l’atelier avec des points d’attention sur la posture d’animateur.rice (environ 1h) * Présentation des objectifs de l’animation et du rôle d’animateur * Présentation des outils mis à votre disposition pour vous accompagner dans l’animation de la Fresque (manuel de formation, techniques d’animation, …) ### Informations pratiques : * Durée de 3h ### Tarifs ### Le formateur agit bénévolement ; l’ensemble des fonds va directement à l’association La Fresque du Climat **Standard et prix réduit** : Le participant s’inscrit à titre personnel, en réglant lui-même les frais d’inscription. L’association ne fournit pas de facture ni d’attestation de participation. **Cette formation n’est pas ouverte aux entreprises**

Inscription obligatoire via le lien

Formation à l’animation de la Fresque du climat

Au Coeur de Madinina RD5 Saint-Esprit



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T14:30:00 2022-03-12T17:30:00;2022-04-02T14:30:00 2022-04-02T17:30:00