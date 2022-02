(Formation) à l’animation de la Fresque du Climat Chez Chrystelle, 17 février 2022, Saint-Étienne.

(Formation) à l’animation de la Fresque du Climat

du jeudi 17 février au dimanche 20 février à Chez Chrystelle

Vous connaissez déjà la : ###

FRESQUE DU CLIMAT

Vous avez toutes les cartes en main

Alors étape suivante ? ### Devenir Fresqueur.euses **Objectifs de la formation** : – Savoir animer des ateliers en autonomie dans les sphère privée, publique et professionnelle – Apprendre les techniques d’animation – Rejoindre la communauté des Fresqueur.euses **Déroulé** : – Présentation de l’outil (_objectifs, principes, licence…_). – Explication et approfondissement des différentes cartes et des liens de cause à effet. – Présentation des objectifs et du rôle d’animateur. – Présentation des outils mis à votre disposition pour vous accompagner dans l’animation de la Fresque (_manuel de formation, techniques d’animation…_). **Conditions** : – 3h de formation – Avoir suivi un atelier de la Fresque du Climat ! – Venir avec votre motivation et votre bonne humeur ! Inscription / contact : Chrystelle Siret ; [_[42@fresqueduclimat.org](mailto:42@fresqueduclimat.org)_](mailto:42@fresqueduclimat.org)

Par Chrystelle, formatrice et référente Loire de la Fresque du Climat.

Chez Chrystelle 9 rue du Docteur Albert Schweitzer 42100 Saint-Etienne Saint-Étienne Terrenoire Loire



