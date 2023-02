Formation à l’agriculture naturelle Jardin d’Agronomie Tropicale, 25 mars 2023, Paris.

Du samedi 25 mars 2023 au dimanche 26 mars 2023 :

samedi, dimanche

de 09h00 à 17h30

. payant

Prix libre à partir de 80€

Accessible au jardinier amateur ou aguerri

Formation de deux jours à l’agriculture naturelle L’agriculture naturelle, mise au point par le Japonais Masanobu Fukuoka dans les années 1970, auteur de “la révolution d’un seul brin de paille” est une agriculture basée sur trois principes : -Un sol jamais travaillé et toujours couvert, -sans engrais ni compost, -sans pesticide, biologique ou de synthèse.

L’utilisation de couverts végétaux semés entre chaque culture permet d’héberger et de nourrir la vie du sol, qui à son tour alimentera les plantes destinées à la consommation humaine. C’est également ce qui permet l’autonomie en carbone sur une ferme ou un jardin, donc de ne pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, de pouvoir se passer d’intrants, de laisser le tracteur au garage, de ne plus éradiquer tous les insectes ou champignons dit “nuisibles”, et enfin de cultiver des plantes saines et nutritives. L’agriculture depuis 10000 ans, qu’elle soit bio ou conventionnelle, est cause de pollution, de désertification et de la disparition des espèces. Cultiver en respectant les lois du vivant est un préalable à toute agriculture qui se veut durable. Formation proposée par Yann Lopez, maraîcher en Haute Vienne. La ferme des Jardins Sauvages est en agriculture naturelle depuis 2014. Le maraîchage est certifié AB, n’utilise aucun hybride F1, et propose plus de 60 légumes différents pour 200 variétés. Le but de cette formation est de rendre le jardinier amateur autonome dans sa conception d’un potager naturel et dans sa pratique. Mais aussi de porter un regard nouveau sur notre rapport à la nature et à l’alimentation.

Site internet de la ferme : https://lesjardinssauvages.jimdofree.com/Amap Les Jardins Sauvages – Site de lesjardinssauvages

Cette formation n’est pas une mise en pratique.

Au programme :

Qu’est-ce que le sol ?

Revoir les bases de l’agronomie en sol non travaillé et travaillé,

Revoir tout le vocabulaire et tout ce qu’il y a derrière :qu’est-ce que le sol, l’humus, le compost, les bactéries, les champignons, la matière organique, la fertilité, le ver de terre, la permaculture, le label bio, etc

L’histoire de l’agriculture sous un autre angle

Le C/N

Planifier la fertilité et la fertilisation

Qu’est-ce que l’agriculture naturelle

Les couverts végétaux : les différentes espèces, savoir définir ses objectifs, faire son mélange et gérer du semi à la destruction

La gestion de l’enherbement

La gestion des ravageurs

Les plantes bio indicatrices

Itinéraire technique de différentes cultures en sol non travaillé

Planifier les rotations

Comment démarrer sur un sol travaillé ou non travaillé

Jardin d’Agronomie Tropicale 45 avenue de la belle Gabrielle 75012 Paris

Contact : http://www.vilefertile.paris/ vilefertile@gmail.com https://fb.me/e/2DvlOmB2y https://fb.me/e/2DvlOmB2y https://www.helloasso.com/associations/v-ile-fertile/evenements/formation-a-l-agriculture-naturelle-mars-2023

Yann Lopez Ferme maraîchère des jardins sauvages