Olivet Salle Lazin Loiret, Olivet Formation à l’abeille et l’apiculture Salle Lazin Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Formation à l’abeille et l’apiculture Salle Lazin, 20 novembre 2021, Olivet. Formation à l’abeille et l’apiculture

du samedi 20 novembre au samedi 12 février 2022 à Salle Lazin

Cycle de formation théorique du rucher école • Origine des abeilles, identifier et reconnaitre • Biologie, la colonie, • Des sens développés • Les races • La vie sociale • La génétique, élevage de reines • Emploi du temps • Prévenir et traiter les maladies • Les intoxications • Les prédateurs, varroa, frelons,… • Le matériel : ruche, exploitation, extraction du miel, production de miel, pollen, propolis, hydromel, reines, essaims, … • L’exploitation des ruches, transhumance, • Les produits de la ruche • Les réglementations (France, Europe, ..) : rucher, produits de la ruche, maladies, intoxications, les subventions, … • Organisation de l’apiculture • Les plantes mellifères et / ou pollinifères • Commercialisation des produits • Divers : apithérapie, plantes OGM,…

Adhésion L’Abeille Olivetaine = 25 euros, participation au cycle de formation = 60 euros dont travaux pratiques en 2022

Formation à l’abeille et l’apiculture destinée aux nouveaux apiculteurs ou pour acquérir un savoir Salle Lazin 250 rue des sternes Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T09:30:00 2021-11-20T11:30:00;2021-12-04T09:30:00 2021-12-04T11:30:00;2021-12-18T09:30:00 2021-12-18T11:30:00;2022-01-08T09:30:00 2022-01-08T11:30:00;2022-01-22T09:30:00 2022-01-22T11:30:00;2022-02-12T09:30:00 2022-02-12T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Salle Lazin Adresse 250 rue des sternes Ville Olivet lieuville Salle Lazin Olivet