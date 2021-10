Lahitte-Toupière Lahitte-Toupière Hautes-Pyrénées, LAHITTE TOUPIERE Formation à la peinture des meubles en toute simplicité Lahitte-Toupière Lahitte-Toupière Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

LAHITTE TOUPIERE

Formation à la peinture des meubles en toute simplicité Lahitte-Toupière, 22 octobre 2021, Lahitte-Toupière. Formation à la peinture des meubles en toute simplicité 2021-10-22 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-22 17:00:00 17:00:00 Atelier Vintage Vert 27 route de Monségur

Lahitte-Toupière Hautes-Pyrénées Lahitte-Toupière EUR 90 Ce cours s’adresse aux personnes qui n’ont jamais peint de meubles ou utilisé de la peinture à la craie ou qui souhaitent améliorer la qualité de leur finition.

Dans une ambiance détendue, vous apprendrez à réaliser des finitions de qualité pour vos meubles. -Présentation de la peinture et des produits Autentico.

-Comment préparer vos meubles pour la peinture

-Comment surmonter le dégorgement des meubles

-Application de la peinture sur vos meubles

– Création d’une technique de style shabby

-Technique de brossage à sec

– Protection de vos meubles après la peinture. Veuillez apporter un petit meuble tel qu’une table de chevet ou une table d’appoint, une étagère ou une petite chaise. Tous les matériaux sont inclus dans le prix du cours. Le cours se déroulera de 10h à 17h et le coût est de 90€ par personne. Réservation direct, par message privé sur Facebook. Vous choisirez parmi une sélection de peintures qui seront disponibles le jour même. Si vous préférez choisir une couleur spécifique, vous pourrez l’acheter le jour même. Veuillez m’envoyer un message si vous souhaitez venir, les places sont limitées et vous travaillerez à votre propre table en respectant toutes les exigences sanitaires pour Covid-19. +33 6 48 92 40 05 https://www.facebook.com/LAtelierVintageVert dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, LAHITTE TOUPIERE Autres Lieu Lahitte-Toupière Adresse Atelier Vintage Vert 27 route de Monségur Ville Lahitte-Toupière lieuville 43.45512#-0.01508