Formation “À la découverte des zones humides” Ermenonville, 3 juin 2022, Ermenonville.

2022-06-03 09:00:00 – 2022-06-03 16:30:00

Ermenonville Oise Ermenonville

Cette formation ouverte à tous vous permettra de vous initier à la découverte de la faune et de la flore des milieux naturels ou semi-naturels, vous découvrirez d’avantage sur la rareté de nos espèces animales et végétales et sur l’importance de les préserver.

contact@cpie-hautsdefrance.fr +33 3 23 80 03 02

CPIE

Ermenonville

