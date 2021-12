Clamart CLAMART Clamart, Hauts-de-Seine Formation à la cytométrie en flux CLAMART Clamart Catégories d’évènement: Clamart

**Programme** : * Principes de cytométrie en flux, * Création d’un panel multi-couleur, * Initiation pratique (groupes de 4 maximum par journée). **Théorie** : 14 Janvier 2022 à 10H30 **Pratique** (par demi-journée) : du 14 au 21 Janvier 2022 **Lieux** : Faculté de Pharmacie (5 Rue J-B Clément, 92296 Chatenay Malabry) et/ou Plateforme PLAIMMO (32 rue des carnets,92140 Clamart) **Publics** : Etudiants, Post-doctorants, Techniciens, Ingénieurs Formation organisée par la plateforme PLAIMMO CLAMART 32 rue des Carnets Clamart Hauts-de-Seine

