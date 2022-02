Formation à la Communication NonViolente – Module 2 Indéterminé en Puisaye, 23 avril 2022, Saints-en-Puisaye.

Formation à la Communication NonViolente – Module 2

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à Indéterminé en Puisaye

Suite au succès des sept formations faites depuis juin 2020 en Puisaye, nous organisons une nouvelle formation à la Communication NonViolente ! Il s’agit ici du “Module 2”, le deuxième module d’un ensemble de 3, qui constitue la formation initiale à la CNV. Il sera animé par la formatrice certifiée Muriel Gorius (plus d’infos sur elle : [https://www.cnvformations.fr/formateur-trice/muriel-gorius/](https://www.cnvformations.fr/formateur-trice/muriel-gorius/)) Le M2 permet de reprendre les bases de la CNV apprises au Module 1 dans un subtil mélange de théorie et de pratique. Il est tourné vers **l’écoute de l’autre, de ses émotions et de ses besoins, afin de clarifier, de discerner ce qui vit à l’intérieur de l’autre**. Plus d’infos sur le programme du M2 ici : [https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/cnv-puisaye-mp16js7z6/pad/view/cnv-module-1-programme-de-la-formation-781mal7n0](https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/cnv-puisaye-mp16js7z6/pad/view/cnv-module-1-programme-de-la-formation-781mal7n0) – – – – – – – – – – – Date : samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 Durée : environ 9h-18h samedi et dimanche. Lieu : indéterminé encore, en Puisaye Tarifs : en prix libre et conscient Pour pouvoir payer ce module de CNV en participation libre et consciente vous avez besoin de quelques informations préalables : nous vous les donnons ici : [https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/cnv-puisaye-mp16js7z6/pad/view/prix-libre-et-conscient-ew20nd77b](https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/cnv-puisaye-mp16js7z6/pad/view/prix-libre-et-conscient-ew20nd77b) Merci de bien lire ce texte avant de vous engager. Couchage : à définir encore ensemble. Il y aura sûrement possibilité de loger chez les uns les autres. Nourriture : chacun ramène de quoi manger et les participants partagent le repas “Pass” : non nécessaire car formation continue; nous comptons sur la responsabilité de chacun. – – – – – – – – – – – Vous êtes intéressé.e ? Il reste quelques places encore. Contactez-moi via [execco@riseup.net](mailto:execco@riseup.net) ! Vous connaissez quelqu’un.e qui pourrait être intéressé.e ? Merci de lui transmettre ce mail ! :) N’hésitez pas à en parler dans vos structures aussi. En vous souhaitant une belle journée, Cyril G, organisation du M2 ExEcCo – Exprimer Ecouter Coexister Site internet : [https://colibris.link/Execco/](https://colibris.link/Execco/) Page facebook : [https://www.facebook.com/Execco.Puisaye/](https://www.facebook.com/Execco.Puisaye/) Mail : [execco@riseup.net](mailto:execco@riseup.net)

Organisé par ExEcCo

