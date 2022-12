Formation « Animer sa Communauté sur les réseaux sociaux » Formation à distance Catégorie d’évènement: Indre

Formation « Animer sa Communauté sur les réseaux sociaux » Formation à distance, 24 mai 2023, . Formation « Animer sa Communauté sur les réseaux sociaux » 24 et 25 mai 2023 Formation à distance Pourquoi suivre la formation « Animer sa Communauté sur les réseaux sociaux » ? Formation à distance France Indre [{« link »: « https://bit.ly/3lgykFI »}] Cette formation aborde la compréhension, la stratégie et la création des contenus qui alimenteront les réseaux sociaux et qui apporteront une grande valeur ajoutée au public du Community Manager. De la définition d’un canal de vente adapté aux réseaux sociaux à la définition d’une méthode de travail propre à chacun, ce module est le coeur du Community Management. Les principaux objectifs de cette formation : Définir le portrait type d’un canal de vente Social Media ;

Gagner en productivité ;

Etablir sa stratégie éditoriale en fonction du média social ou de la communauté ;

Apprendre à créer du contenu à valeur ajoutée permettant de susciter le débat, mais aussi le partage d’expériences… ;

Optimiser le référencement par le contenu ;

Utiliser les principaux outils permettant de créer, gérer et diffuser des images, vidéos ou encore des .gif animés ;

Utiliser les principaux outils permettant de créer, gérer et diffuser des images, vidéos ou encore des .gif animés ;

Publier sur les réseaux sociaux, via les panels de publication (Buffer, Hootsuite,…), mais aussi sur les réseaux directement.

