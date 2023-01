Réussir son Audit de surveillance QUALIOPI – Formation 100 % à distance Formation à distance Catégorie d’Évènement: Indre

Prise en charge possible OPCO / FAF

Grâce à cette formation, vous aurez les connaissances pour réussir votre Audit de surveillance QUALIOPI. Formation à distance France Indre [{« link »: « https://certification-rnq-2022.fr/guide-qualiopi/formation-reussir-audit-qualiopi-rnq-referentiel-unique/ »}] Votre formateur, expert en accompagnement stratégique de structure, dirigeant fondateur de PERSPECTIVE (OF certifié QUALIOPI, ISO 9001, ISO 29990) a accompagné vers la certification QUALIOPI plus de 300 organismes de formations de toutes tailles en 2020 et 2021 : organismes de formations bien établis, nouveaux entrants, formateurs indépendants, CFA…

Au programme :

Jour 1 synchrone : Comprendre la LOGIQUE du triptyque « TRAÇABILITÉ / SYSTÉMATICITÉ / EXHAUSTIVITÉ » Différencier non-conformité mineure et majeure Extension de certificat : comment faire ? Jour 2 asynchrone : Accès à 32 vidéos et 32 fiches-conseils d’aide au respect des 32 critères lors des audits de surveillance Jour 3 (option / nombre de participants limité à 6 structures) : Mise en situation : Audit blanc QUALIOPI Ces 2 journées de formation pourront être complétées par une 3ᵉ journée de formation à l’audit blanc. Catégorie : formation-qualiopi-audit

