Formation « Découvrir les bases de la Langue des signes française » – COLLECTIF Formation à distance Catégorie d’évènement: Indre

Formation « Découvrir les bases de la Langue des signes française » – COLLECTIF Formation à distance, 6 février 2023, . Formation « Découvrir les bases de la Langue des signes française » – COLLECTIF 6 février – 13 mai 2023 Formation à distance Valorisez vos compétences en langue des signes française ! Formation à distance France Indre [{« link »: « https://www.perspective-formation.fr/formations/formation-decouvrir-bases-langue-signes-francaise-collectif-eligible-cpf/ »}] La formation vous proposera de voir ou revoir les techniques communicationnelles basées sur le canal visuo-gestuel. Catégorie : lsf

Plus d’informations sur https://www.perspective-formation.fr/formations/formation-decouvrir-bases-langue-signes-francaise-collectif-eligible-cpf/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-06T18:00:00+01:00

2023-05-13T12:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Indre Autres Lieu Formation à distance Adresse France lieuville Formation à distance Departement Indre

Formation à distance Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Formation « Découvrir les bases de la Langue des signes française » – COLLECTIF Formation à distance 2023-02-06 was last modified: by Formation « Découvrir les bases de la Langue des signes française » – COLLECTIF Formation à distance Formation à distance 6 février 2023 Formation à distance

Indre