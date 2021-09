Formation à destination de formateurs en langue bretonne pour transmettre les bases du breton aux soignants des personnes âgées Ti ar Vro Karaez, 7 octobre 2021, Carhaix-Plouguer.

du jeudi 7 octobre au jeudi 21 octobre à Ti ar Vro Karaez

Comment transmettre aux personnels soignants de quoi communiquer en breton avec les personnes âgées dont ils s’occupent quotidiennement, et ceci sur un programme de formation de 3 jours ? Voici le but du deuxième stage de formation de formateurs animé par Blaz Produktion (C. Le Bras et E. Sedlak) selon la méthode élaborée par eux. Un stage coorganisé avec la fédération Raok. Cette formation de deux jours sera complétée par une journée pratique d’observation en EHPAD (selon l’évolution de la pandémie de COVID). Ce stage est gratuit, et les intéressés devront s’engager à suivre l’intégralité de la formation une fois confirmée leur inscription. Le programme complet du stage vous sera communiqué ultérieurement.

Gratuit

Ti ar Vro Karaez 6 place des Droits de l’Homme, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Finistère



