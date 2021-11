Montreuil Centre Tignous d'art contemporain Montreuil, Seine-Saint-Denis Format cabine Centre Tignous d’art contemporain Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Format cabine Centre Tignous d’art contemporain, 18 novembre 2021, Montreuil. Format cabine

du jeudi 18 novembre au samedi 18 décembre à Centre Tignous d’art contemporain

Initiée par l’atelier montreuillois Le Midi, l’exposition **Format cabine** nous plonge dans les méandres d’un voyage qui se déploie selon la logique de son contenant : soit une valise de 55 x 35 x 20 cm. Modèle standard, s’il en est, la boîte prend en charge la logistique et les préoccupations des artistes. Elle conte des récits mosaïques depuis des points de vue multiples, comme des bulles de savon virevoltantes qui s’effleurent, se jouxtent, s’interpénètrent, puis ne font qu’une, avant d’éclater. Tramées de souvenirs, d’anecdotes et de sensations diffuses, ces boîtes à l’image du monde contemporain se détraquent, puis se recomposent constamment. Des mondes dans des mondes dans des mondes s’imbriquent. En se logeant dans un contenant, dont le statut renvoie autant au trafic globalisé qu’au tourisme de masse, à l’imaginaire de l’expédition qu’à l’empreinte carbone, au désir d’improduction qu’à l’oisiveté, les œuvres embarquent au cœur de formes de normalisation qui, d’ordinaire, compriment et conjurent les existences déclassées de la raison occidentale. Ouvrant le ventre des « boîtes noires » comme celle de Pandore, les artistes tentent la tumultueuse traversée du miroir. *-*-*-*-*-*-*-* ### Avec les artistes * Elvire Blanc Briand (en collaboration avec Philippe Guillemet et Boryana Petkova) * Léa Dumayet * Gaëtan Kohler * Emanuele Ravagnani * Morgane Porcheron * Paul Souviron * Pauline Toyer Marion Zilio, commissaire invitée. *-*-*-*-*-*-*-* ### Programme Cliquez sur le lien pour accéder à la réservation en ligne * [Vernissage de l’exposition Format cabine – 18 novembre à 19h](https://centretignousdartcontemporain.fr/?p=4942) * [Vernissage de l’exposition Format cabine – 18 novembre à 20h30](https://centretignousdartcontemporain.fr/?p=4945) * [Atelier enfants “Faut que ça tienne ?” – Samedi 20 novembre de 15h à 17h](https://centretignousdartcontemporain.fr/?p=4951) * [Visite nocturne – Jeudi 25 novembre à 19h30](https://centretignousdartcontemporain.fr/?p=4955) * [Atelier enfants “Boîte à rêves ” – Samedi 27 novembre de 15h à 17h](https://centretignousdartcontemporain.fr/?p=4953) * [Visite commentée – Samedi 4 décembre à 17h](https://centretignousdartcontemporain.fr/?p=4957) * [Visite en famille – Samedi 11 décembre à 15h](https://centretignousdartcontemporain.fr/?p=4959) * [Table ronde Radio cabine – Samedi 18 décembre à 17h](https://centretignousdartcontemporain.fr/?p=4961) * [Finissage : La traversée du miroir – Samedi 18 décembre à 19](https://centretignousdartcontemporain.fr/?p=4963)[h](https://centretignousdartcontemporain.fr/?p=4963)

Entrée libre pour l’exposition. Événements gratuits sur réservation.

Exposition collective – Du 19 novembre au 18 décembre 2021 Centre Tignous d’art contemporain 116, rue de Paris Montreuil 93100 Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T19:00:00 2021-11-18T22:00:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T21:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T21:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T21:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T14:00:00 2021-12-16T21:00:00;2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Centre Tignous d'art contemporain Adresse 116, rue de Paris Montreuil 93100 Ville Montreuil lieuville Centre Tignous d'art contemporain Montreuil