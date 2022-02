Format à l’italienne XII Espace le Carré, 14 janvier 2022, Lille.

Format à l’italienne XII

du vendredi 14 janvier au dimanche 6 mars à Espace le Carré

Format à l’Italienne est la 12ème édition de la restitution des travaux réalisés par les lauréats du prix Wicar, résidence de création artistique de la Ville de Lille à Rome. Chaque année, la Ville de Lille propose à trois artistes, issus de la scène artistique montante de Lille, une résidence de création artistique d’une durée de 3 mois dans la capitale italienne. Sélectionnés suite à un appel à candidatures par un jury renouvelé tous les ans, les artistes bénéficient d’une bourse, d’un accompagnement et d’un atelier où chacun peut développer un projet en lien avec le territoire. Au terme des résidences d’artistes, les œuvres créées sont présentées dans le cadre d’une exposition collective Format à l’italienne à Lille, à l’Espace Le Carré, puis à Rome. Cette 12ème édition de Format à l’italienne sera présentée au public du 14 janvier au 6 mars. Elle sera l’occasion de présenter les œuvres de quatre artistes lauréats du Prix Wicar : – Manon Thirriot de la promotion 2020 * – Vir Andres Hera, Sylvain Konyali et Lise Lerichomme de la promotion 2021. Artistes aux formations différentes, pratiquant des médiums aussi variés que la vidéo, l’installation, la peinture ou la sculpture, et puisant dans des sources tout aussi diverses, les territoires les rassemblent. Celui de Lille, où ils vivent et celui de Rome, où, une année durant un même atelier les a accueillis successivement. Rassemblées en un troisième endroit, celui de L’Espace Le Carré, leurs œuvres, produites lors de cette résidence, investissent des architectures désertées, restituent des décors occultés et peuplent des images (dés) incarnées. Le commissariat de la 12ème édition de Format à l’italienne est confié à Flora Fettah, jeune commissaire et critique marseillaise qui s’intéresse à la façon dont les artistes s’emparent et révèlent les tensions à l’œuvre au sein d’un territoire. (*) : Les créations de Manon Thirriot n’avaient pas pu être présentées au public en 2020 en raison de la crise sanitaire.

Entrée Libre

Espace le Carré 30 rue des Archives 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord



