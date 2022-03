Format #2 – Festival BD en Auganie Augan, 25 mars 2022, Augan.

Format #2 – Festival BD en Auganie Augan

2022-03-25 – 2022-03-27

Augan Morbihan Augan

Conférences et cafés BD à la médiathèque, au Champ commun et à la librairie. Directs radio et concert.

estaminet@lechampcommun.fr +33 2 97 93 48 51

Conférences et cafés BD à la médiathèque, au Champ commun et à la librairie. Directs radio et concert.

Augan

dernière mise à jour : 2022-03-21 par