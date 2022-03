Form’action – Prise de parole en public – Lannion Technopole Anticipa Lannion, 23 mars 2022, Lannion.

Prise de parole en public Etre à l’aise pour pitcher son projet en public ! Dans le cadre des 7 technopoles Bretagne, la technopole Anticipa vous invite à la form’action dédiée à la prise de parole en public qui aura lieu le **mercredi 23 mars 2022 de 9h15 à 17h30** à Lannion dans les locaux de la technopole (4 rue Ampère). Cette form’action sera animée par Fanny Dufour, de [www.mindthegapp.fr](http://www.mindthegapp.fr) **PROGRAMME** Prendre la parole au quotidien avec aisance : forme et fond Savoir faire le tri dans ses idées, les structurer, et leur donner de l’impact pour adresser une cible « non experte » « Pitcher » son idée, son projet, en format court et convaincant Adopter une posture enthousiaste et sereine (corps, voix, gestes parasites…) Gérer son stress lors d’une prise de parole à enjeu Crash-test de pitchs ? **CIBLE** Cette Form’action s’adresse exclusivement aux porteurs de projet et aux entreprises innovantes nouvellement créées, ou en développement (entreprise de moins de trois ans) accompagnés par l’une des 7 technopoles bretonnes. **LIEU ET MODALITES D’INSCRIPTION** Lieu d’accueil : Technopole Anticipa – 4 rue Ampère – 22300 Lannion Nombre de places limité : 10 participants maximum Inscription obligatoire avant le 4 mars 2022 : [CLIQUEZ ICI](https://www.technopole-anticipa.com/evenement/formaction-prise-de-parole-en-public/)

Form’action proposée par 7technopoles Bretagne et financé par la Région Bretagne

