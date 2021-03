La Meurdraquière En ligne La Meurdraquière, Manche Form’action – Media Training En ligne La Meurdraquière Catégories d’évènement: La Meurdraquière

Manche

Form’action – Media Training En ligne, 6 avril 2021-6 avril 2021, La Meurdraquière. Form’action – Media Training

du mardi 6 avril au mercredi 7 avril à En ligne

**INTERVENANT**

Olivier Doussot – Omnigibus

OmniGiBuS accompagne et assiste les entreprises et les collectivités dans leurs communications complexes : – Média Training : préparation et formation à l’interview en situation, – Communication de crise : se préparer à faire face à une situation sensible ou de crise, être opérationnel et bien communiquer sous la pression médiatique, – Formation Prise de parole complexe : préparer les dirigeants et leurs managers dans leurs interventions sur des sujets difficiles ou dans des cadres complexes, – Formation Techniques de rédaction journalistique : les techniques et outils pour optimiser la rédaction des supports de communication, – Relations Médias : Relations presse et Réseaux sociaux, gérer les relations avec la presse traditionnelle et les Médias sociaux. **PUBLIC VISE** Cette form’action s’adresse aux porteurs de projet et aux entreprises innovantes nouvellement créées, ou en développement (entreprise de moins de 3 ans) accompagnés par l’une des 7 technopoles bretonnes. **OBJECTIFS** – Sensibilisation aux relations avec la presse et les médias sociaux

– Savoir présenter et valoriser son projet **PLAN DETAILLE DE L’INTERVENTION** _Séquence 1 – Les journalistes : bien les connaître pour bâtir des relations fructueuses._ Cette séquence transmet les connaissances utiles pour : – Développer les relations constructives avec les médias

– Maîtriser les clefs pour valoriser l’entreprise, ses produits ou services en tenant compte des attentes et contraintes des journalistes ainsi des spécificités médiatiques propres à chaque territoire _Séquence 2 – Réussir son interview : transmettre les messages valorisants_

Cette séquence transmet les connaissances utiles pour :

– Connaître et maîtriser les règles du jeu de l’interview,

– Être plus à l’aise sur tous les terrains : interview à distance, en situation, radio, tv, presse écrite…

– Garder la maîtrise de l’entretien en restant sur les messages définis

– Répondre aux questions essentielles sur le cas très particulier de l’interview filmée **METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES** – Apports magistraux limités. Ateliers en sous-groupes, mises en commun, quizz.

– Études et ateliers pratiques,

– Atelier réseaux sociaux, mise en pratique : choix du support, déclinaison des messages, timing. Séquence 1 :

Slides, quizz interactifs, vidéos, apports formateur ex- journaliste et consultant en communication avec la presse. Séquence 2 :

Exercices pratiques face caméra : interviews télé, radio, presse écrite, téléphone, en situation. **DUREE ET ORGANISATION** – Durée : 1 journée et demi

– Horaires : mardi 6 avril 2021 de 9h-13h/14h-16h et mercredi 7 avril 2021 de 9h à 12h

– Participation limitée à 12 avec une seule inscription par projet ou entreprise.

– Une seule inscription par entreprise/projet autorisée

– La Form’action est prise en charge avec le soutien financier de la Région Bretagne. Il est néanmoins demandé un chèque de caution d’un montant de 50€ TTC pour toute inscription. Inscription effective à réception du chèque établi à l’ordre de la Fédération des 7 Technopoles de Bretagne. Chèque restitué le jour de la formation mais encaissé en cas d’annulation dans les 72 heures avant la date de la formation.

– Formation en distanciel via Zoom. Le lien sera adressé quelques jours avant. **INSCRIPTION ET CONTACT** Merci de vous inscrire avant le mercredi 31 mars 2021 en cliquant sur le lien suivant : [**Inscription .**](https://www.technopole-anticipa.com/evenement/formaction-7tb-media-traiing/) Contact : Agnès Roumiguière – [agnes.roumiguiere@technopole-anticipa.com](mailto:agnes.roumiguiere@technopole-anticipa.com) – Tel : 02 96 05 82 58

Gratuite sur inscription – Limité à 12 personnes

Form’action organisée par le réseaux des 7 technopoles et financée par la Région Bretagne En ligne La Meurdraquière Le Mesnil-Rogues Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-06T09:00:00 2021-04-06T13:00:00;2021-04-06T14:00:00 2021-04-06T17:00:00;2021-04-07T09:00:00 2021-04-07T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Meurdraquière, Manche Autres Lieu En ligne Ville La Meurdraquière