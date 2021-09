Form’action communication : le Picth Investisseur Zoopôle St Brieuc, 22 octobre 2021, Ploufragan.

Form’action communication : le Picth Investisseur

du vendredi 22 octobre au vendredi 29 octobre à Zoopôle St Brieuc

Dans le cadre des 7 Technopoles Bretagne, dans la continuité du Passeport Levée de fonds organisé par la Technopole Brest Iroise et, en vue de l’événement GO Invest le Mardi 09 novembre à Rennes, la Technopole Saint-Brieuc Armor organise une Form’action dédiée au Pitch investisseurs, sur deux demi-journées : le Vendredi 22 octobre de 09h00 à 12h30 et le Vendredi 29 octobre 2021 de 08h30 à 13h00. **Au programme de cette Form’action :** Accrochez votre auditoire en un minimum de temps, Etre clair, concis, donner envie à un investisseur, Convaincre et faire la différence, voici le défi à relever pour que votre pitch soit remarquable ! Le pitch, c’est autant le fond que la forme : posture, regard, choix des mots… Et, quand on s’adresse à un investisseur, il y a des codes à connaître, des messages à faire passer. Ouvrez vos écoutilles, une session de formation en 2 temps pour repartir avec une super boite à outils, des regards croisés & un entraînement au pitch devant un jury (dont un business angel) vous délivrant leurs conseils personnalisés ! • Ronan Létrillard, de Boît’Action, vous délivrera les clefs de la prise de parole pour bon pitch ! • Christophe Orceau de Commapoint, business angel et startupeur, décryptera pour vous les attentes des investisseurs. • Michèle Gignac de Mediapilote, vous aiguillera sur le fond et la forme de votre support de présentation. Jeux de rôle et mises en pratique en conditions pour se challenger… Ces sessions de formation sont gratuites et s’adressent exclusivement aux porteurs de projet et aux entreprises innovantes de moins de trois ans, accompagnés par l’une des 7 technopoles bretonnes. Le nombre de place est limité à 15 participants, inscrivez-vous dès aujourd’hui !

A destination des porteurs de projet et entreprises innovantes de moins de trois ans, accompagnés par l’une des 7 technopoles bretonnes.

Formation proposée par le réseau des 7Technopoles Bretagne avec le soutien de la Région Bretagne

Zoopôle St Brieuc 2 rue Jean Rostand, Ploufragan Ploufragan Côtes-d’Armor



