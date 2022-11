Reconversion aux métiers du Graphisme – Forma13 Forma13, 21 novembre 2022, La Ciotat.

Reconversion aux métiers du Graphisme – Forma13 21 et 23 novembre

Cette formation a pour but de vous former aux métiers de l’infographie de la PAO

Forma13 3 Avenue Jean Mailloulas 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

La formation Adobe Créative Cloud cours complet de A à Z

vous permettra d’acquérir les compétences professionnelles indispensables à la communication graphique Print et Web afin de comprendre et analyser un brief client et de pouvoir élaborer des pistes créatives. Maîtrisant les fonctions avancées des logiciels Adobe Illustrator, Photoshop & InDesign, vous serez en mesure de créer, décliner, préparer tous types de supports de communication, d’être autonome et productif.

Tout public : salarié | demandeur d’emploi | indépendant | étudiant souhaitant découvrir l’utilisation des logiciels de la suite Adobe

PÉDAGOGIE

Le formateur, graphiste confirmé alterne entre méthodes démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ ou des mises en situation). La validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certification.

MODALITÉS d’apprentissage :

• Distanciel (classe virtuelle en visio-conférence)

• E-Learning (classe virtuelle en tutoriels vidéo)

• E-Learning + Coaching (classe virtuelle en tutoriels vidéo + Accompagnement d’un formateur)

• Présentiel



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

