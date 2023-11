Krakin Kellys & The Rumpled – Soirée Saint Patrick L’ESPACE DE FORGES, 16 mars 2024, FORGES LES EAUX.

Krakin Kellys & The Rumpled – Soirée Saint Patrick L'ESPACE DE FORGES. Un spectacle à la date du 2024-03-16 à 20:00 (2024-03-16 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Quand l’Irlande et ses traditions débarquent en France, nous à l’Espace de Forges, on accroche un trèfle à notre boutonnière, et on fête çà dignement ! Pour cette deuxième édition de la « Soirée Saint Patrick », nous espérons vous voir encore plus nombreux pour faire la fête ensemble sur de la musique rock-celtique… PREMIÈRE PARTIE / DUN BRISTE: à partir de 20h Dún Briste, c’est de la musique irlandaise mais aussi (et surtout) un répertoire étoffé de chansons irlandaises. Ce sont 4 musiciens provenant d’horizons différents animés par l’envie de partager un moment convivial et festif avec le public. Né en 2022 et basé en Normandie, il est composé de Fabien (guitare, didgeridoo), Loeiz (traversière irlandaise, traversière classique, whistles), Alex (bouzouki irlandais, mandoline) et Nico (low whistle). Et bien entendu, tout le monde chante ! KRAKIN’ KELLYS: à partir de 21h Quand les six namurois de Krakin’Kellys réinterprètent le rock irlandais à la sauce américano-punk, le résultat ne peut que surprendre ! A contre-pied des patrons du genre, les bostoniens Dropkick Murphys, les Krakin’Kellys partent de riffs punk-rock dont ils marient ensuite la vibrante énergie avec des mélodies inspirées de l’Ile d’Eire. Micro énervé et basse bien grasse rencontrent cornemuses, flûtes et accordéon le temps d’une soirée bien arrosée, et l’on sort galvanisé de cet univers unique en son genre. A la croisée des pubs du vieux Dublin et des films de Larry Clarke, Krakin’ Kellys occupe une place à part dans le paysage musical européen. THE RUMPLED: à partir de 22h30 Avec des influences qui vont du Punk Celtique à l’Irish Folk, en faisant la part belle au Violon et à l’Accordéon, les morceaux incendiaire de The Rumpled et leur sens du show incontestable transforment le moindre concert en fiesta géante ! Kraken Kellys & The Rumpled

L’ESPACE DE FORGES FORGES LES EAUX RUE FRANCIS FER Seine-Maritime

