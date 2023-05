Pablo Mira – Passé Simple (Tournée) L’ESPACE DE FORGES, 1 février 2024, FORGES LES EAUX.

Pablo Mira – Passé Simple (Tournée) L’ESPACE DE FORGES. Un spectacle à la date du 2024-02-01 à 20:30 (2023-05-10 au ). Tarif : 35.0 à 35.0 euros.

ARSENAL PRODUCTIONS(2:PLATESV-R -2021-009524)EN ACCORD AVEC LES PRODUCTIONS PRODUCTION POW POW POW ET A MON TOUR PROD PRESENTE CE SPECTACLE Pablo abandonne son personnage caricatural d’éditorialiste réac. L’esprit et le ton resteront évidemment satiriques et interrogeront l’évolution de la société sur ces trente dernières années. Famille, sexualité, nouvelles technologies… autant de thèmes sur lesquels Pablo partagera sa vision et ses vérités (toutes personnelles) sur fond de culture pop 90 – les années de son enfance ! Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02.98.43.68.38 Pablo Mira

Votre billet est ici

L’ESPACE DE FORGES FORGES LES EAUX RUE FRANCIS FER Seine-Maritime

35.0

EUR35.0.

