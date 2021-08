Villamblard Château de Barrière Dordogne, Villamblard Forges et objets de fonte du Périgord Château de Barrière Villamblard Catégories d’évènement: Dordogne

Forges et objets de fonte du Périgord ————————————- Le château de Barrière acccueille désormais une importante collection d’objets de fonte patiemment réunis par un passionné. Au rez-de-chaussée sont exposés de nombreux exemples de la production des forges locales : simples marmites, peyrols, mortiers de famille ou de monastère, lampes à huile, importants chaudrons destinés à partir pour les usines sucrières des Antilles et même un rare épi de faîtage. Au deuxième étage plus d’une soixantaine de plaques de cheminée du XVIe au XVIIIe siècle présentent leur intéressant décor : scènes bibliques ou mythologiques, armoiries, enseignes…

Gratuit. Entrée libre dans le respect des normes sanitaires du moment.

Exposition de chaudron, bassin, mortier, marmite, peyrols et une importante collection de plaques de cheminée du XVIe au XVIIIe siècle. Château de Barrière Le Bourg, 24140 Villamblard Villamblard Dordogne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

