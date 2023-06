Festival La Voix des Forges (action culturelle) Forges de Jaegerthal Niederbronn-les-Bains, 7 juillet 2023, Niederbronn-les-Bains.

Festival La Voix des Forges (action culturelle) 7 – 16 juillet Forges de Jaegerthal Gratuit pour les enfants – de 6 ans ; 3€ pour les enfants de 6 à 18 ans. Tarifs adultes : 7 juillet 18€ ; 9 juillet 23€ ; 15 & 16 juillet 25€

VENDREDI 7 JUILLET À 19H30 : SOIRÉE D’OUVERTURE

Un concert avec tous les artistes du festival en résidence, un moment où lyrisme, airs et ensemble d’opéra s’enchainent et se déchainent pour ouvrir les festivités.

DIMANCHE 9 JUILLET À 17H : QUAND LE BARBIER DE SÉVILLE SE REVISITE

Le « Barbier » en format de poche. 1h30 de spectacle pour un opéra condensé où subsiste tout l’essentiel du Barbier de Séville de Rossini. Une oeuvre racontée et chantée par un comédien et 6 voix accompagnées au piano.

SAMEDI 15 JUILLET À 19H30 & DIMANCHE 16 JUILLET À 17H : L’OPÉRA DES INDUSTRIES « LA GRANDE DUCHESSE DE GEROLSTEIN »

Oeuvre incontournable d’Offenbach et presque couleur locale, cette Grande duchesse de Gerolstein est un opéra drôle, pétillant et percutant. Son format, à peine écourté, fait entrer en scène pour la première fois le Chœur des Industries, un chœur d’amateurs créé pour l’occasion qui partage la scène avec des solistes et instrumentistes professionnels. Les décors, maquillages et coiffures sont conçus et réalisés par la jeune génération. C’est ici le début de l’histoire de L’Opéra des Industries, l’opéra collaboratif des Vosges du Nord ! Une manière de valoriser les savoir-faire locaux tout en présentant un spectacle accessible à tous et de grande tenue!

Forges de Jaegerthal Route d’Obersteinbach, 67110 Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est https://www.alsace-verte.com/culture/vestiges-des-forges-de-jaegerthal/ https://www.billetweb.fr/festival-de-la-voix-des-forges Au sein du Parc naturel régional des Vosges du Nord, les vestiges des Forges de Jaegerthal évoquent l’activité métallurgique de la famille De Dietrich à Jaegerthal, interrompue définitivement en 1890.

