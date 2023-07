Visite des forges Forges de Dampierre-sur-Blévy Maillebois Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Visite des forges

16 et 17 septembre

Forges de Dampierre-sur-Blévy
28170 Maillebois

3 € / personne ; gratuit pour les moins de 18 ans

Site sidérurgique édifié en 1670 par les Bourbons Condé qui fonctionna pendant deux siècles et où subsistent les seuls exemplaires de hauts fourneaux du XVIIe siècle debout aujourd'hui, sa maison de maître de forges des XVIIe et XVIIIe siècles, sa digue retenant un étang de 17 ha.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

