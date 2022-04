Forges d’Abel : un massif riche d’histoire – sortie CPIE Urdos, 6 août 2022, Urdos.

Forges d’Abel : un massif riche d’histoire – sortie CPIE Urdos

2022-08-06 – 2022-08-06

Urdos Pyrénées-Atlantiques

6 6 EUR En partant de la centrale EDF des Forges d’Abel, vous découvrirez les secrets de ce massif riche d’histoires. Dès le départ vous plongerez dans l’univers de ce site : production, conduites, longueurs et dénivelés… des histoires humaines, industrielles et ferroviaires !

Avec F.Oller

8ans et +

Urdos

dernière mise à jour : 2022-03-31 par