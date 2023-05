Vide-greniers et brocante, 28 mai 2023, Forgès.

Le Comité des fêtes de Forgès organise son vide-greniers au stade municipal. Buvette et restauration sur place, jeux pour les enfants et structure gonflable..

Dimanche 2023-05-28 à 00:00:00 ; fin : 2023-05-28 18:30:00. .

Forgès 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes de Forgès organizes its garage sale at the municipal stadium. Refreshments and food will be available on site, as well as games for children and an inflatable structure.

El Comité des fêtes de Forgès organiza su venta de garaje en el estadio municipal. Refrescos y catering in situ, juegos para niños y estructura hinchable.

Das Festkomitee von Forgès organisiert seinen Flohmarkt im städtischen Stadion. Getränke und Essen vor Ort, Spiele für Kinder und eine Hüpfburg.

