Alexandre vous accueillera dans son « éco-atelier » en plaine garrigue et vous présentera son entreprise, le déroulement de la journée et le matériel. Place à la réalisation du couteau:>Déformation de la matière>traitement thermique ( 3 phases : recuis trempe et revenu)>finition (classique lanière ou option bois)>aiguisageRepartez avec un couteau unique créé de vos propres mains ! L’atelier est né d’une rencontre entre 2 hommes et le feu d’une forge. Alexandre réalise une coutellerie alliant simplicité et efficacité. Un goût de l’authentique qui mêle le côté brut de forge au poli miroir de la lame dans un dessin sobre et élégant. Lors d’initiation à la forge à l’éco-atelier, il transmet des savoir-faire afin de redonner à chacun ses gestes d’antan : une autonomie retrouvée.Prérequis : Prévoir un pique nique pour le repas du midiChaussures fermésPas de vêtement synthétiquesCheveux longs attachésEPI mis a disposition .(lunettes gants)Prévoir un dessin du couteau que l’on souhaiteTarif : 130 euros la journée ( 30 euros de supplément pour la finition manche un point) Durée : 9 heures à 17 heuresDates : Mai juin juillet aout septembre octobreDernier jeudi de chaque moisNombre minimum -maximum de participant : 3 à 4 Age minimum: 11 ansRenseignements: Meseguer Alexandre La forge des terres de SommièresTéléphone : 06 61 83 70 69Email : alexandre.meseguer@hotmail.comAdresse : Chemin de la Cabane Ronde 30250 Aujargues

