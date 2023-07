Compétition Internationale de Ski Nautique avec les 3 disciplines (Slalom – figures et Saut) à Meuzac Forgeneuve Meuzac, 29 juillet 2023, Meuzac.

Meuzac,Haute-Vienne

Plus de 40 PARTICIPANTS venus de toute l’Europe / Toutes catégories d’âge..

2023-07-29 fin : 2023-07-30 18:00:00. EUR.

Forgeneuve

Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



International Water Ski competition with 3 disciplines (Slalom ? tricks and Jump).

Over 40 PARTICIPANTS from all over Europe / All age categories.

Competición internacional de esquí náutico con 3 disciplinas (eslalon, trucos y salto).

Más de 40 PARTICIPANTES de toda Europa / Todas las categorías de edad.

Internationaler Wasserski-Wettbewerb mit allen drei Disziplinen (Slalom, Figuren und Springen).

Über 40 TEILNEHMER aus ganz Europa / Alle Altersklassen.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Briance Sud Haute-Vienne