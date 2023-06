Journées européennes de l’archéologie à Forge Neuve Forge Neuve Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, 17 juin 2023, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert.

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert,Dordogne

Visites guidées de la Forge Royale à double haut fourneau du 18ème siècle..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 17:00:00. .

Forge Neuve

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Guided tours of the Royal Forge with its 18th-century double blast furnace.

Visitas guiadas a la Fragua Real con su doble alto horno del siglo XVIII.

Geführte Besichtigungen der königlichen Schmiede mit doppeltem Hochofen aus dem 18.

