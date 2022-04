Forge Musée : jeu de piste du Centenaire Étueffont, 20 août 2022, Étueffont.

Forge Musée : jeu de piste du Centenaire Étueffont

2022-08-20 – 2022-08-20

Étueffont Territoire-de-Belfort Étueffont

Sous forme de jeu de piste menez votre enquête et remontez plus d’un siècle d’évolutions techniques. Vous remarquerez aussi que certains outils redeviennent d’actualité dans une agriculture soucieuse de l’environnement.

Mesures Covid 19 : nous appliquons les consignes gouvernementales selon l’évolution de la crise sanitaire.

Visite non remboursable, non échangeable.

Étueffont

