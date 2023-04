Nuit des musées Forge-musée d’Étueffont Étueffont Catégories d’évènement: Etueffont

Nuit des musées Forge-musée d’Étueffont, 13 mai 2023, Étueffont. Nuit des musées Samedi 13 mai, 14h00 Forge-musée d’Étueffont Pour l’édition 2023 de la Nuit des musées, la Forge-musée d’Etueffont ouvre exceptionnellement ses portes en semi-nocturne !

Au programme : visite libre des trois parties du musée (ateliers, maison d’habitation et exposition agricole et métiers anciens), démonstration de forge de 19 à 22 heures pour observer en direct le métier physique mais méticuleux de forgeron !

A l'étage, découverte de l'exposition de tissus anciens « Trésors cachés » projection du film « Camille le forgeron » qui présente le dernier forgeron actif à temps plein au sein de la forge. Forge-musée d'Étueffont 2, rue Lamadeleine 90170 Étueffont Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 54 60 41 https://forge-musee.fr/ La forge-musée d'Étueffont présente le lieu de vie et de travail de quatre générations de forgerons, maréchaux-ferrants et paysans. De 1843 à 1977, les techniques et savoir-faire du métier de forgeron se sont transmis de père en fils. Ateliers techniques (forge et charron), maison d'habitation du XVIIIème siècle et parties agricoles sont à découvrir en visite guidée personnalisée.

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 Lisa Tauran©

