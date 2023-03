Forge Rurale & coutellerie d’Art Forge Le Fer C’est Mieux, 1 avril 2023, Lerné.

Forge Rurale & coutellerie d’Art 1 et 2 avril Forge Le Fer C’est Mieux

Voir, toucher, sentir la Forge rurale.

Voir et même s’essayer au battage, à la conduite du feu, au marteau pilon. Découvrir les outils de coutellerie.

La forge est un endroit de prudence, pour autant il est possible de la regarder et il est plus profitable de prendre en main ses outils.

C’est un métier très ancien, souvent phantasmé, je propose une viste rationelle de ce qu’est une forge rurale en activité.

C’est, en quelque sorte, l’occasion de voir une forge vraie, un feu de forge nourri au très rare charbon avant que cette pratique ne disparaisse.

Forge Le Fer C’est Mieux 37500 Lerné Lerné 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.forge-utile.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/thierry.bernardhansma.9 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/bernardhansma/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:30:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-02T09:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:01:00+02:00

forge coutellerie

©Thierry Bernard Hansma