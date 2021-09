Forge en fête Musée de Plein Air, 25 septembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Au programme de ce weekend entre le marteau et l’enclume du Musée : L’association Zele Fer, les forgerons du Musée, ont des invités, venant de l’Europe entière. Samedi et dimanche • Rencontre avec les forgerons et démonstrations de leur savoir faire • Réalisation d’une œuvre collective sur la place du Musée. • Dimanche : rencontre avec Cécile Jastrzembski la marionnettiste. Rendez-vous dans son atelier, loin du son des enclumes et des épées. Des artisans seront aussi présents pour vous présenter leurs métiers : • Delitte Didier, le dinandier • Roscel Quentin forgeron coutelier à La forge des plaines Retrouvez aussi nos différentes animations proposés pas nos animatrices et guides : • Séances de contes • « Rendez-vous chaumières » • Jeux flamands • Visites animaux • Visite guidée du Musée (1H30) • Atelier familial Rendez-vous les samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021 au musée de plein air, 143 rue Colbert, 59650 Villeneuve d’Ascq contact : [museedepleinair@lillemetropole.fr](mailto:museedepleinair@lillemetropole.fr)/ 03 20 63 11 25 Tarif plein 5 €/ Tarif réduit 3 € / Tarif famille 15€ / gratuit pour les enfants de moins de 4 ans et les abonnés. Toutes les animations sont comprises dans le tarif d’entrée. PASS SANITAIRE Une preuve de vaccination, une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h au moment du contrôle ou une preuve de rétablissement sera exigée à l’entrée du parc pour toute personne à partir de 18 ans. Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos et à partir de 11 ans en extérieur / recommandé pour les 6-10 ans. Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. Installation de bornes de gel hydro alcoolique. Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. Sens de visite réglementé. Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour.

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



