Forge ouverte! 1 et 2 avril Forge Emmanuel Fernex

La Forge Emmanuel Fernex ouvre ses portes. Situé dans un local partagé avec un autre artisan, Sonia Rinaldi, graveur et émailleur sur lave, nous ouvrons et organisons l’évènement conjointement. Dans mon atelier, vous découvrirez les outils et les savoir-faire d’une forge traditionnelle contemporaine. Durant la journée, la forge sera allumé pour des démonstrations de techniques de forge et, selon l’humeur du moment, la possibilité de s’y essayer. Une expo vente de petits objets forgés sera proposée, ainsi que des créations en acier damassé. Les travaux en cours seront également exposés.

Cette année encore, j’ai la joie d’accueillir Marc Saderi et ses magnifiques couteaux. Marc est une référence et un fin connaisseur de l’anatomie du couteau, des procédés de fabrication et un créateur hors pair!

Forge Emmanuel Fernex 2 rue du vignoble Dambach-ville Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « emmanuel.fernex@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0651887615 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.forge-fernex.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

forge forgeron

