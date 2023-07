Visite guidée de la Forge Désiré Dequin Forge Désiré Dequin Brissy-Hamégicourt Catégories d’Évènement: Aisne

Brissy-Hamégicourt Visite guidée de la Forge Désiré Dequin Forge Désiré Dequin Brissy-Hamégicourt, 16 septembre 2023, Brissy-Hamégicourt. Visite guidée de la Forge Désiré Dequin 16 et 17 septembre Forge Désiré Dequin Forge villageoise maintenue en état avec tous les outils à Brissy-Hamégicourt Forge Désiré Dequin 27 rue des Ponts – 02240 Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt 02240 Aisne Hauts-de-France 03 23 07 84 39 Forge villageoise maintenue en état avec tous les outils à Brissy-Hamégicourt Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Commune de Brissy-Hamégicourt Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Brissy-Hamégicourt Autres Lieu Forge Désiré Dequin Adresse 27 rue des Ponts - 02240 Brissy-Hamégicourt Ville Brissy-Hamégicourt Departement Aisne Lieu Ville Forge Désiré Dequin Brissy-Hamégicourt

Forge Désiré Dequin Brissy-Hamégicourt Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brissy-hamegicourt/