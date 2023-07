Sculpture participative en métal Fer Art’ Faire Forge Déléan La Compôte, 10 juillet 2023, La Compôte.

Sculpture participative en métal Fer Art’ Faire 10 – 14 juillet Forge Déléan

Cet évènement s’intègre dans la programmation du Festival Fer Art Faire, qui se tiendra, du 10 au 16 juillet, à La Compôte (Savoie). Pour plus d’informations sur le festival, consultez l’évènement « Festival Fer Art Faire » de l’agenda L’Été culturel 2023.

Fer Art’ Faire est l’occasion pour vous, amateur ou débutant, de participer à la création d’une sculpture participative et évolutive en métal, avec l’aide des 8 sculpteurs présents sur le festival. Ils vous expliqueront, par exemple, comment souder une pièce de votre choix à un ensemble déjà construit et né des participations précédentes. Ce projet est ouvert à tous, du lundi au vendredi. L’oeuvre évoluera tout au long de la semaine et permet à chaque visiteur, s’il le souhaite, d’apporter son fer à l’édifice !

Précision : il n’est pas obligatoire d’être présent toute la semaine. Vous pouvez contribuer une seule fois, ou, par exemple, une fois le lundi et une fois le vendredi.

Forge Déléan 140 chemin de Vrézelet, La Compôte La Compôte 73630 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0671667153 https://www.forge-delean.fr https://www.facebook.com/ForgeDelean/ La Forge Déléan est un atelier de forge et ferronnerie d’art, lieu d’activité de Simon Déléan jeune forgeron. Plus connu anciennement sous le nom d’Atelier Lagarit, il s’agit d’un ancien atelier de mécanique polyvalent, datant du début du XXème siècle, où travaillaient les frères Petit dits Lagarit. L’ensemble des machines d’époque fonctionnent grâce à la force hydraulique. Les visiteurs sont invités à se garer à la salle des fêtes de La Compôte, où un parking sera balisé pour l’évènement, puis à se rendre jusqu’à la forge à pied.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T17:00:00+02:00

2023-07-14T10:00:00+02:00 – 2023-07-14T17:00:00+02:00

© Maïté Loyrion