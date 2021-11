Forfait Mobilité Durable : comment mettre en place une politique transport innovante pour les salariés ? En ligne (webinar), 23 novembre 2021, Meudon.

**Forfait Mobilité Durable : comment mettre en place une politique transport innovante pour les salariés ?** ———————————————————————————————————— Les trajets domicile travail et les déplacements professionnels représentent environ 30 % du trafic routier et constituent le premier poste d’émission de gaz à effet de serre (GES) des activités de bureau. Le recours à la voiture individuelle reste très majoritaire pour les déplacements domicile travail, y compris pour de courtes distances, mais selon une étude ZENRIDE (septembre 2020), 65% des salariés aimeraient passer à la mobilité douce pour se rendre sur leur lieu de travail. La mobilité responsable s’impose comme une réalité pour les entreprises et les villes qui les accueillent. Depuis 2019 Betterway s’engage à rendre la mobilité durable accessible pour tous et à accompagner les entreprises vers de meilleures solutions de mobilité. Les villes ont un rôle crucial à jouer dans cette transition avec l’accueil et l’aménagement des nouvelles mobilités sur leurs territoires. La ville d’Issy-les-Moulineaux sensibilise, teste et promeut les nouveaux usages de la mobilité, notamment dans le cadre du projet So Mobility, qui rassemble un écosystème d’acteurs publics et privés intéressés par ce sujet. Ses habitants bénéficient déjà d’une large palette de solutions alternatives à la voiture à énergie fossile, à travers les voitures, scooters ou vélos électriques. Durant ce webinaire, découvrez comment les villes et les entreprises peuvent travailler main dans la main afin de répondre de manière efficace aux besoins des salariés. **Les intervenants** Expert mobilité, responsable RH et représentants municipaux apporteront le 23 novembre prochain, des éclairages et témoignages pour mettre en place une politique de mobilité durable dans son entreprise avec le soutien de sa ville. Éric Legale – Directeur général d’Issy Media Denis Saada, Président de Betterway

Betterway en partenariat avec la ville d’Issy les Moulineaux vous invite à participer au webinaire spécial Mobilité Durable en entreprise

