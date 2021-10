Usson-en-Forez Usson-en-Forez Loire, Usson-en-Forez Forez’pouvante junior Usson-en-Forez Usson-en-Forez Catégories d’évènement: Loire

Usson-en-Forez

Forez’pouvante junior Usson-en-Forez, 31 octobre 2021, Usson-en-Forez. Forez’pouvante junior 2021-10-31 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-31 18:15:00 18:15:00 Le Quai des Arts – cinéma 30 avenue de la Gare

Usson-en-Forez Loire Usson-en-Forez Loire EUR Forez pouvante junior avec “Le peuple loup” à 14h30, un goûter et l’avant-première de “Princesse Dragon” à 17h. contact@lequaidesarts.fr +33 4 77 50 60 99 http://www.lequaidesarts.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-16 par Office de Tourisme Loire Forez

Détails Catégories d’évènement: Loire, Usson-en-Forez Autres Lieu Usson-en-Forez Adresse Le Quai des Arts - cinéma 30 avenue de la Gare Ville Usson-en-Forez lieuville 45.39045#3.94557