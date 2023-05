Forevermax Les Disquaires, 1 juin 2023, Paris.

Le jeudi 01 juin 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant

5€

Forevermax et son groupe jouent l’EP Je m’en vais, French pop solaire !

Le premier EP de Forevermax nommé « Je m’en vais » contient 5 titres inspirés simplement de sa vie en vacances, de ses pensées amoureuses et surtout de ses amis.

C’est son premier projet et c’est totalement made in son cœur.

Prenant sa source de différentes inspirations fondamentales pour lui, cet EP est un doux mélange entre la folie des synthés, des rythmes et des riffs répétitivement prenant de Stereolab, la sensibilité des mots et des harmonies de Neil Hannon et des doigts de Albert Hammond Junior the guitariste des Strokes.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Contact :

Forevermax