FOREVER PAVOT + TH DA FREAK L’OUVRE-BOITE, 3 mars 2023, BEAUVAIS.

FOREVER PAVOT + TH DA FREAK L’OUVRE-BOITE. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros.

Émile Sornin est un découvreur, insatiable explorateur des genres et des influences, de la chanson expérimentale à la pop psychédélique, de la réalisation de clips à testeur d’instruments (documentaire Le Bon Coin Forever). Le compositeur multi-instrumentiste originaire de La Rochelle avait d’abord démontré tout l’intérêt de revisiter le psychédélisme des années 1970 dans son premier album Rhapsode avec le projet musical FOREVER PAVOT.Après sa collaboration sur le dernier album de Charlotte Gainsbourg (il arrange et produit 6 morceaux de l’album Rest), Emile Sornin s’est à nouveau collé aux machines dont il a l’art d’extraire des sons surprenants. Son intérêt pour les musiques de film des années 1970, le jazz, le rock progressif marque le deuxième album de Forever Pavot, La Pantoufle, mélange d’influences, de Jacques Tati à la touche psychédélique. Il y a du Vladimir Cosma, du François de Roubaix et du Jean-Claude Vannier dans son univers. Avec plusieurs courts métrages à son actif, il fait son entrée au cinéma en signant les musiques des films De nos frères blessés réalisé par Hélier Cisterne, puis Babysitter de Monia Chokri, tous deux prochainement en salle. Emile Sornin revient aujourd’hui avec le troisième opus de Forever Pavot, l’Idiophone, qui sortira à l’hiver 2023 sur Born Bad Records. Forever Pavot Forever Pavot

Votre billet est ici

L’OUVRE-BOITE BEAUVAIS 8, avenue de Bourgogne Oise

Émile Sornin est un découvreur, insatiable explorateur des genres et des influences, de la chanson expérimentale à la pop psychédélique, de la réalisation de clips à testeur d’instruments (documentaire Le Bon Coin Forever). Le compositeur multi-instrumentiste originaire de La Rochelle avait d’abord démontré tout l’intérêt de revisiter le psychédélisme des années 1970 dans son premier album Rhapsode avec le projet musical FOREVER PAVOT.

Après sa collaboration sur le dernier album de Charlotte Gainsbourg (il arrange et produit 6 morceaux de l’album Rest), Emile Sornin s’est à nouveau collé aux machines dont il a l’art d’extraire des sons surprenants. Son intérêt pour les musiques de film des années 1970, le jazz, le rock progressif marque le deuxième album de Forever Pavot, La Pantoufle, mélange d’influences, de Jacques Tati à la touche psychédélique. Il y a du Vladimir Cosma, du François de Roubaix et du Jean-Claude Vannier dans son univers. Avec plusieurs courts métrages à son actif, il fait son entrée au cinéma en signant les musiques des films De nos frères blessés réalisé par Hélier Cisterne, puis Babysitter de Monia Chokri, tous deux prochainement en salle. Emile Sornin revient aujourd’hui avec le troisième opus de Forever Pavot, l’Idiophone, qui sortira à l’hiver 2023 sur Born Bad Records.

.19.8 EUR19.8.

Votre billet est ici