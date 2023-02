FOREVER PAVOT LA LAITERIE – CLUB STRASBOURG Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

FOREVER PAVOT LA LAITERIE – CLUB. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. présenté par Artefact PRL Explorateur des genres et des influences Ouverture des portes: 19h30 début 1ère partie: 20h00 Emile Sornin est un découvreur, insatiable explorateur des genres et des influences, de la chanson expérimentale à la pop psychédélique, de la réalisation de clips à testeur d'instruments (documentaire Le Bon Coin Forever). Il revient aujourd'hui avec le troisième opus de Forever Pavot, l'Idiophone, qui sortira à l'hiver 2023 sur Born Bad Records. Emile Sornin, tout comme ces instruments solipsistes qui se suffisent à eux-mêmes, se débrouille très bien pour produire une musique idiosyncrasique mais familière. D'âge moyen, à défaut d'être du moyen-âge, le multi-instrumentiste nous livre un album mature, qui révèle modestement sa maitrise de quelques générations de combinaisons ivoire / boutons avec ou sans amplification. © 3C Votre billet est ici LA LAITERIE – CLUB STRASBOURG 13, rue du Hohwald

© 3C .24.0 EUR24.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d'Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Lieu LA LAITERIE - CLUB Adresse 13, rue du Hohwald Ville STRASBOURG Tarif 24.0-24.0

