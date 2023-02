FOREVER PAVOT + SERPENT LA CARTONNERIE, 2 mars 2023, REIMS.

Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 20:00. Tarif : 17.0 euros.

REMCA (LIC. LR21-4390) Emile Sornin, tout comme ces instruments solipsistes qui se suffisent à eux-mêmes, se débrouille très bien pour produire une musique idiosyncrasique mais familière. D’âge moyen, à défaut d’être du moyen-âge, le multi-instrumentiste est de retour avec le 3ème opus de FOREVER PAVOT intitulé « l’Idiophone », qui sortira à l’hiver 2023 sur Born Bad Records ; un album mature, qui révèle modestement sa maitrise de quelques générations de combinaisons ivoire / boutons avec ou sans amplification. Ils avancent à bas bruit, sournois et menaçants comme cette époque incertaine. Les morsures, multiples, n’en seront que plus terribles. Celle des guitares qui cisaillent méthodiquement l’espace, celle d’une rythmique qui tranche à vif, et cette voix convulsive, belliqueuse, qui ne lâchera le morceau qu’une fois vaincu, exsangue, au terme d’un assaut éclair. Post-punk, post-funk et post-moderne, SERPENT, composé de Mathieu Lescop, Wend Kill, Martin Uslef, Adrian Edeline et Quentin Rochas, déchiquette aussi les étiquettes, et ce premier EP sans sommation porte un nom de manifeste : « Time for a rethink ». La vitesse, l’intensité, une certaine forme d’insouciance, les guident dans cette jungle sonique quelque part entre Gang Of Four, A Certain Ratio, Devo ou les Public Image Limited.

LA CARTONNERIE REIMS 84 Rue du Docteur Lemoine Marne

