On reste sur une bonne lancée pour clore ces deux mois de vacances bien mérités avec un line up aux petits oignons sauce Forever DNB, les pieds dans le sable, la tête dans les caissons ! LINE-UP • Jam Thieves https://www.facebook.com/jamthievesofficial • Visages https://soundcloud.com/visagesmusic • Elisa Do Brasil [Forever DNB] https://soundcloud.com/elisadobrasil • Ajam & Raxx [Forever DNB] https://soundcloud.com/ajam-ho https://soundcloud.com/raxxdnb TARIFS Prix unique : 15€ PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Les spectateurs doivent pouvoir présenter à l’entrée du club : • un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures (QR Code demandé) OU • une attestation de vaccination complète contre le Covid datant de plus de 7 jours (QR Code demandé) OU • un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois (QR Code demandé) INFOS PRATIQUES LaPlage de Glazart, l’un des lieux de référence quand on parle culture de musique électronique sur la capitale. Véritable carrefour des genres proposant régulièrement des soirées trance, hard music, bass, techno, dub, tribe, house, mais aussi des concerts, notamment de rock, métal et stoner. Adresse : 7-15 Avenue de la Porte de la Villette, 75019 Paris Toutes les tenues vestimentaires sont acceptées. Événement interdit aux mineurs. Carte d’identité obligatoire. Licence 2 : L-R-20-0010014 Licence 3 : L-R-20-0010015 Concerts -> Électronique LaPlage du Glazart 7-15 Avenue de la Porte de la Villette Paris 75019

7 : Porte de la Villette (216m) 7 : Aubervillers – Pantin – Quatre Chemins (593m) T3b : Porte de la Villette

Contact :La Plage du Glazart https://www.glazart.com/agenda/28-08-forever-dnb-a-la-plage-jam-thieves-visages-elisa-do-brasil-open-air/ https://www.facebook.com/events/1956597894494667/?acontext=%7B%22ref%22%3A29%2C%22ref_notif_type%22%3A%22events_add_page_cohost%22%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extr 0140365565 clementine@glazart.com Concerts -> Électronique Étudiants;Urbain;Insolite;Nuit Blanche;Les Nuits;Musique;Plein air

