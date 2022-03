Forêts en scène – Le rallye de la biodiversité Soufflenheim, 26 mars 2022, Soufflenheim.

Forêts en scène – Le rallye de la biodiversité Soufflenheim

2022-03-26 14:00:00 – 2022-03-26 17:00:00

Soufflenheim Bas-Rhin Soufflenheim

0 EUR À l’occasion de la Journée internationale des forêts, venez découvrir les activités organisées par l’ONF. Partez en voyage à la découverte de la biodiversité forestière avec le jeu « Le rallye de la biodiversité ». Une expérience à la fois ludique, enrichissante et challengeante, mêlant quiz et défis, pour découvrir la richesse écologique de nos forêts et comment les forestiers en prennent soin au quotidien. Quiz, charade, rébus, devinette, mots croisés mais aussi épreuve de land art et de croquet vous attendent !

Conditions : Tous publics, réservation obligatoire, chien tenu en laisse.

+33 6 16 83 38 69

À l’occasion de la Journée internationale des forêts, venez découvrir les activités organisées par l’ONF. Partez en voyage à la découverte de la biodiversité forestière avec le jeu « Le rallye de la biodiversité ». Une expérience à la fois ludique, enrichissante et challengeante, mêlant quiz et défis, pour découvrir la richesse écologique de nos forêts et comment les forestiers en prennent soin au quotidien. Quiz, charade, rébus, devinette, mots croisés mais aussi épreuve de land art et de croquet vous attendent !

Conditions : Tous publics, réservation obligatoire, chien tenu en laisse.

Soufflenheim

dernière mise à jour : 2022-03-11 par