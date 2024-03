Forêts en scène Labergement-Sainte-Marie, dimanche 17 mars 2024.

Forêts en scène Labergement-Sainte-Marie Doubs

A l’occasion de la Journée internationale des forêts, venez découvrir les activités organisées par l’Office National des Forêts (ONF) et l’association gestionnaire de la réserve naturelle .

Participez à une balade commentée par un forestier et un agent de la réserve naturelle pour en apprendre davantage sur les rôles de la forêt et sa gestion (accueil du public, biodiversité, gestion forestière…) dans la réserve biologique intégrale de la Grand’Côte.

Vous pourrez également en profiter pour vous amuser avec le jeu de piste « Rallye de la biodiversité » pour découvrir la biodiversité forestière. Une expérience à la fois ludique et enrichissante, mêlant quiz et défis, pour découvrir la richesse écologique de nos forêts. Quiz, charade, rébus, devinette, mots croisés mais aussi épreuve de land art et de croquet vous attendent !

Départs à 9h30 et 14h aux parkings en limite de forêt de Remoray (prendre la route de la Grande Côté, en face de l’église) et Labergement-Sainte-Marie (en direction de Vaux-et-Chantegrue, prendre la 2ème gauche après la miellerie et avant l’intersection pour Malpas).

Durée de la sortie 2h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 14:00:00

fin : 2024-03-17 16:30:00

Forêt domaniale du Mont Sainte-Marie

Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Forêts en scène Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-02-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS