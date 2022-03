Forêts en scène Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Doubs

Labergement-Sainte-Marie Doubs EUR 0 0 A l’occasion de la Journée internationale des forêts, l’ONF vous donne rendez-vous à la Réserve biologique intégrale (RBI) de la Grande Côte pour une visite en compagnie de deux techniciens de l’ONF et de la Réserve Naturelle de Remoray. Venez découvrir des animations sur le thème de la libre évolution de l’écosystème, de l’étude des dynamiques naturelles ainsi que sur les enseignements à tirer pour l’adaptation des forêts au changement climatique.

Départ toutes les heures. Retour libre. Durée 2h30 au total. 6 km de marche.

Réservation obligatoire sur le site onf.fr

