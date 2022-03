Forêts en scène Bassoles-Aulers Bassoles-Aulers Catégories d’évènement: Aisne

Bassoles-Aulers

Forêts en scène Bassoles-Aulers, 26 mars 2022, Bassoles-Aulers. Forêts en scène Bassoles-Aulers

2022-03-26 – 2022-03-26

Bassoles-Aulers Aisne Bassoles-Aulers Rendez-vous le samedi 26 mars de 14h à 17h à l’occasion de la “Journée internationale des forêts” dans la magnifique forêt de Saint-Gobain. Cette journée est l’occasion de célébrer la forêt dans sa diversité et de faire prendre conscience de l’importance des différents types de forêts.

L’occasion de mettre en lumière la forêt, l’arbre, le bois et le travail des forestiers. L’ONF de Saint-Gobain organise un jeu de piste « le Rallye de la biodiversité » à cette occasion.

Partez en voyage à la découverte de la biodiversité forestière : quizz, devinettes,

land art et… croquet ! Lieu de rendez-vous : Maison forestière de la Croix Saint-Jean à Bassoles-Aulers (GPS : 49.548159, 3.390180) Activité gratuite – Tous publics Informations auprès de marie.schwaller@onf.fr ou au 06 25 65 20 09

Bassoles-Aulers

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

