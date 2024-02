Forêts en scène avec l’ONF : balade guidée en forêt domaniale des Andaines Place du Marché Bagnoles de l’Orne Normandie, samedi 23 mars 2024.

Forêts en scène avec l’ONF : balade guidée en forêt domaniale des Andaines Place du Marché Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Organisée par l’Office National des Forêts et accompagnée par Romuald Heslot.

Initiée par l’ONU, la Journée internationale des forêts est une fête annuelle célébrée le 21 mars. L’objectif de cette journée est de valoriser la forêt, l’arbre et le bois, et de sensibiliser le public à la gestion durable des forêts et à leur rôle dans le cadre de la transition écologique et énergétique.

La journée internationale des forêts en Normandie

En Normandie, 15 opérations gratuites, sur 5 dates, sont programmées dans les forêts domaniales du 16 au 24 mars.

Romuald Heslot, garde forestier de l’Office National des Forêts, vous propose une balade guidée en forêt des Andaines. De quoi se reconnecter à la forêt près de chez soi et sensibiliser petits et grands aux immenses services rendus par les forêts et à leur nécessaire préservation.

Réservation à l’avance auprès de l’Office National des Forêts.

Organisée par l’Office National des Forêts et accompagnée par Romuald Heslot.

Initiée par l’ONU, la Journée internationale des forêts est une fête annuelle célébrée le 21 mars. L’objectif de cette journée est de valoriser la forêt, l’arbre et le bois, et de sensibiliser le public à la gestion durable des forêts et à leur rôle dans le cadre de la transition écologique et énergétique.

La journée internationale des forêts en Normandie

En Normandie, 15 opérations gratuites, sur 5 dates, sont programmées dans les forêts domaniales du 16 au 24 mars.

Romuald Heslot, garde forestier de l’Office National des Forêts, vous propose une balade guidée en forêt des Andaines. De quoi se reconnecter à la forêt près de chez soi et sensibiliser petits et grands aux immenses services rendus par les forêts et à leur nécessaire préservation.

Réservation à l’avance auprès de l’Office National des Forêts. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23 16:30:00

Place du Marché Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie romuald.heslot@onf.fr

L’événement Forêts en scène avec l’ONF : balade guidée en forêt domaniale des Andaines Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne