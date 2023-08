Sortie marche nordique en Forêt d’Exception® Forêt Verzy, 2 septembre 2023, Verzy.

Verzy,Marne

Sortie proposée par l’E.F.S.R.A (Reims Athlétisme), partenaire Forêt d’Exception® Montagne de Reims

Amateur de marche nordique ou débutants curieux, venez vous essayer à cette discipline le temps d’une sortie encadrée par l’EFSRA.

Les marcheurs déjà équipés sont les bienvenus, pour les autres, des bâtons pourront être prêtés sur place !

Les mouvements seront expliqués en début de sortie, et la marche sera encadrée

Les personnes possédant déjà leurs bâtons de marche nordique sont invitées à les apporter.

Infos pratiques :

– Tout public

– Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée. N’oubliez pas votre gourde !

– Inscriptions obligatoires enligne.

– Contact 03 26 59 44 44.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 11:00:00. .

Forêt

Verzy 51380 Marne Grand Est



Proposed by E.F.S.R.A (Reims Athlétisme), partner of Forêt d?Exception® Montagne de Reims

Nordic walking enthusiasts or curious beginners, come and try your hand at this discipline during an outing supervised by EFSRA.

Walkers who are already equipped are welcome; for others, poles can be lent on site!

Movements will be explained at the start of the outing, and the walk will be supervised

If you already have your own Nordic walking poles, please bring them along.

Practical info :

– Open to all

– Bring walking shoes and appropriate clothing. Don’t forget your water bottle!

– Online registration required.

– Contact 03 26 59 44 44

Propuesto por E.F.S.R.A (Reims Athlétisme), socio de Forêt d’Exception® Montagne de Reims

Aficionados a la marcha nórdica o principiantes curiosos, vengan a probar esta disciplina durante una salida supervisada por la EFSRA.

Los practicantes ya equipados son bienvenidos; para los demás, se prestan bastones in situ

Al principio de la salida se explicarán los movimientos y se supervisará la marcha

Si ya tienes bastones de marcha nórdica, tráelos.

Información práctica:

– Abierto a todos

– Traiga calzado para caminar y ropa adecuada. No olvide su botella de agua

– Inscripción obligatoria en línea.

– Contacto 03 26 59 44 44

Dieser Ausflug wird von E.F.S.R.A (Reims Athletisme), dem Partner von Forêt d’Exception® Montagne de Reims, angeboten

Nordic Walking-Liebhaber oder neugierige Anfänger können diese Sportart bei einem von der EFSRA betreuten Ausflug ausprobieren.

Bereits ausgerüstete Walker sind herzlich willkommen, für alle anderen können vor Ort Stöcke ausgeliehen werden!

Die Bewegungen werden zu Beginn des Ausflugs erklärt und die Wanderung wird begleitet

Personen, die bereits Nordic-Walking-Stöcke besitzen, können diese gerne mitbringen.

Praktische Informationen :

– Für alle Altersgruppen geeignet

– Bitte bringen Sie Wanderschuhe und angemessene Kleidung mit. Vergessen Sie Ihre Trinkflasche nicht!

– Obligatorische Anmeldungen online.

– Kontakt 03 26 59 44 44

Mise à jour le 2023-08-21 par ADT de la Marne