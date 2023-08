Découverte de la Course d’Orientation en Forêt d’Exception® Forêt Verzy, 30 août 2023, Verzy.

Verzy,Marne

Sortie proposée par l’ASO Sillery, partenaire Forêt d’Exception® Montagne de Reims

La séance se déroulera tout d’abord en marchant d’un bon pas, afin de vous faire découvrir la carte de course d’orientation, le rapport entre la carte et le terrain, et la forêt.

Vous apprendrez à comprendre la symbolique, orienter votre carte, vous servir d’une boussole pour faire un azimut…

La deuxième partie de la séance vous permettra de tester vos nouvelles compétences et vous réaliserez, en marchant ou en courant, un parcours à la recherche de balises.

Infos pratiques :

– Tout public non initié à la course d’orientation, enfant, adulte, famille : la séance s’adaptera aux participants.

– Équipement requis : Vêtements longs à privilégier, jambes et bras couverts (pas de short), chaussures à semelles non lisses (baskets à minima, mais sont plus conseillées chaussures de trail ou de randonnée), une montre et une gourde d’eau.

– Prévoir une tenue adaptée à la météo (k-way si temps humide).

– Inscriptions obligatoires en ligne..

2023-08-30 fin : 2023-08-30 17:00:00. .

Forêt

Verzy 51380 Marne Grand Est



Proposed by ASO Sillery, partner of Forêt d?Exception® Montagne de Reims

The session begins with a brisk walk, to introduce you to the orienteering map, the relationship between map and terrain, and the forest.

You will learn to understand the symbolism, orient your map, use a compass to determine azimuth?

In the second part of the session, you’ll test your new skills as you walk or run your way around a course in search of markers.

Practical info :

– Children, adults, families: the session will be adapted to the participants.

– Equipment required: Long clothing preferred, legs and arms covered (no shorts), shoes with non-slip soles (sneakers as a minimum, but trail or hiking shoes are more recommended), a watch and a water bottle.

– Dress appropriately for the weather (k-way if it’s wet).

– Online registration required.

Propuesto por ASO Sillery, socio de Forêt d’Exception® Montagne de Reims

La sesión comenzará con una caminata rápida para descubrir el mapa de orientación, la relación entre el mapa y el terreno, y el bosque.

Aprenderá a comprender la simbología, a orientar el mapa, a utilizar la brújula para determinar el acimut..

La segunda parte de la sesión te permitirá poner a prueba tus nuevos conocimientos, y recorrerás a pie o corriendo un itinerario en busca de balizas.

Información práctica :

– Apto para todos los que no sean principiantes en orientación, niños, adultos o familias: la sesión se adaptará a los participantes.

– Equipamiento necesario: preferiblemente ropa larga, piernas y brazos cubiertos (no pantalones cortos), calzado con suela antideslizante (zapatillas deportivas como mínimo, pero son más recomendables las zapatillas de trail o las botas de montaña), un reloj y una botella de agua.

– Asegúrate de llevar ropa adecuada para el clima (k-way si está mojado).

– Inscripción en línea obligatoria.

Ausflug vorgeschlagen von der ASO Sillery, Partner Forêt d’Exception® Montagne de Reims

Sie lernen die OL-Karte, die Beziehung zwischen Karte und Gelände und den Wald kennen.

Sie werden lernen, die Symbolik zu verstehen, Ihre Karte auszurichten und einen Kompass zu benutzen, um einen Azimut zu bestimmen

Im zweiten Teil der Einheit können Sie Ihre neuen Fähigkeiten testen und einen Parcours nach Markierungen abgehen oder laufen.

Praktische Informationen :

– Für alle, die noch nicht mit dem Orientierungslauf vertraut sind, Kinder, Erwachsene, Familien: Die Sitzung wird an die Teilnehmer angepasst.

– Erforderliche Ausrüstung: Vorzugsweise lange Kleidung, Beine und Arme bedeckt (keine Shorts), Schuhe mit nicht glatter Sohle (mindestens Turnschuhe, aber Trail- oder Wanderschuhe sind empfehlenswerter), eine Uhr und eine Wasserflasche.

– Dem Wetter angepasste Kleidung (K-way bei feuchtem Wetter).

– Anmeldung online erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-21 par ADT de la Marne